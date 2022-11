ll Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale ha appaltato nei giorni scorsi la progettazione esecutiva e i lavori per circa 78 milioni di euro (su un totale di 91,5) che dovrebbero portare al completamento della diga di Cumbidanovu, in territorio di Orgosolo. L’attesa novità è stata svelata in mattinata, nell’aula consiliare del paese barbaricino, alla presenza della direttrice generale del settore dighe Angelica Catalano.

La diga di Cumbidanovu fa parte delle 379 opere incompiute in tutta Italia (47 solo in Sardegna al 30 giugno 2022, secondo il quadro nazionale delle opere incompiute del Mit).

I lavori per il completamento dell’invaso, che andrà a servire 2800 ettari di terreni agricoli ricadenti nel territorio dei Comuni di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Orune, Lula e Dorgali, ritornano dunque d’attualità.

Adesso, la speranza di tutto il centro Sardegna è che l’opera venga finalmente ultimata, dopo decenni di attesa e tantissimi milioni già investiti.

