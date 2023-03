La Prefettura di Nuoro è di nuovo in campo per cercare una soluzione al problema che sta affliggendo i lavoratori della Tossilo Spa e le loro famiglie, da tre mesi senza lo stipendio.

Il disperato appello lanciato dagli stessi dipendenti, con un drammatico comunicato, è stato immediatamente recepito dalla Prefettura che ha subito inviato una nota di chiarimenti all'assessore regionale al Lavoro e per conoscenza anche a quello dell'Industria e ambiente.

Da Cagliari l'assessora al lavoro, Ada Lai, a stretto giro ha risposto che la situazione legata agli stipendi, quindi l'erogazione di un milione di euro, sarà risolta nel giro di qualche giorno. I lavoratori aspettavano il pagamento una settimana fa, ma nulla è stato fatto.

«Attendiamo fiduciosi le risposte della Regione - dice il presidente dell'Unione dei Comuni del Marghine, Gian Pietro Arca - in ogni caso monitoreremo giorno per giorno quelle che sono le promesse fatte dagli esponenti della Giunta regionale per quanto riguarda Tossilo, in particolare sulla messa in sicurezza degli operai e l'avvio immediato degli impianti».

