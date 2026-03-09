Nessun dubbio sulla natura dell’atto intimidatorio avvenuto nella notte a Nuoro. Poco prima delle due, in via Mughina, tre auto del Laboratorio Chimico Nuorese sono state incendiate in quello che è chiaramente un gesto mirato. Le vetture, tutte riconducibili al laboratorio, erano parcheggiate a distanza l’una dall’altra.

Un dettaglio che fa pensare a un’azione studiata e sistematica da parte di chi ha agito, con l’obiettivo di colpire in modo preciso. Una quarta auto, parcheggiata di fronte alla sede del Laboratorio Chimico Nuorese, è stata cosparsa di liquido infiammabile ma non avrebbe preso fuoco. Non si esclude che l’autore o gli autori siano stati disturbati dal passaggio di un’auto o di qualche persona.

Le auto prese di mira

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco, che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando che l’incendio potesse coinvolgere altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze. La Polizia, ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Sul luogo dell’incendio è intervenuta per i rilievi anche la Polizia scientifica.

