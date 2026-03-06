Un pacco sospetto in arrivo dagli Stati Uniti a Sindia. Segnalato ai Nas di Sassari che monitorano la spedizione e, nella giornata di ieri, intervengono bloccando il destinatario, un 24enne del paese, appena riceve dal corriere l’involucro e il suo contenuto. All’interno i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità trovano un kg di hashish suddiviso in dieci panetti sigillati alla perfezione per non far trapelare l’inconfondibile odore. Anche se forse nel tragitto qualcosa è andato storto e si è intuito cosa si nascondeva all’interno di quel pacco all’apparenza anonimo.

Quando poi estendono la perquisizione al resto della casa, i militari dell’Arma scoprono pure delle somme di denaro, per quanto non elevate, e del materiale per il confezionamento della droga. Il giovane viene così arrestato dal reparto di Sassari e oggi, in tribunale a Oristano, si è presentato assistito dal suo legale, Riccardo Uda, dovendo rispondere della accusa di detenzione di droga. L’avvocato ha scelto la strada del patteggiamento concordando con la sostituta procuratrice, Silvia Mascia, la pena di un anno e 6 mesi. Misura accettata dalla giudice Federica Colantonio che ha rimesso in libertà il 24enne.

