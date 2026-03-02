Il judo di altissimo livello, che è approdato a Macomer lo scorso fine settimana, ha riproposto la centralità del capoluogo del Marghine e i suoi impianti sportivi a livello regionale. È stato infatti un fine settimana intenso quello che si è appena concluso, con una grande manifestazione sportiva, che ha riproposto la centralità di Macomer e i buoni impianti sportivi, sui quali si sta investendo tanto, che ha avuto ricadute economiche importanti.

Organizzato dal comitato regionale Fijlkam, del settore judo e con il Judo Club di Macomer, per tre giorni, nella grande palestra di Scalarba, si è svolto uno stage, con la partecipazione di 230 atleti e con la direzione tecnica del grande maestro di fama internazionale, quale il giapponese Go Tsunoda. Nel mezzo anche il primo modulo del corso di aggiornamento degli insegnanti tecnici, con circa 200 tra allenatori, istruttori e maestri della Sardegna.

«Grazie alla sua centralità, Macomer si sta ritagliando un ruolo importante nel panorama regionale delle attività sportive - dice Federico Castori, assessore allo sport - abbiamo tante strutture da mettere a disposizione, mentre per altre sono in corso dei lavori. Una attività importante perché ce lo chiede l'intera comunità sportiva regionale. È una ricaduta importante sul tessuto economico, perché in questi tre giorni hanno lavorato intensamente bar, ristoranti, alberghi e B&B. Puntiamo molto per far riprendere la centralità di Macomer, non solo nell'ambito sportivo».

Il Comitato Regionale Sardegna, col presidente Claudio Camba, che gestisce e organizza questi eventi, ha riconosciuto nella struttura di Macomer il luogo più idoneo per queste manifestazioni, sia per la centralità geografica, sia per le dimensioni che consentono una capienza importante, e hanno trovato nell'associazione del Marghine la giusta sinergia per realizzare il centro tecnico regionale per gli allenamenti e stage regionali. Ciò dimostra l'importante lavoro svolto da dirigenti e tecnici del Judo Club Macomer a favore del judo e regionale.

© Riproduzione riservata