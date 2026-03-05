"Il calcio è di tutti". Il calcio per tutti. Quello paralimpico e sperimentale, che a Macomer e nel territorio è diventato una realtà inclusiva che abbatte le barriere fisiche e mentali, coinvolgendo decine di atleti con disabilità e si conferma uno sport accessibile a tutti, promuovendo inclusione, salute e pari opportunità. Così per due giorni, domani e in particolare sabato, Macomer diventerà la capitale del calcio per tutti, prima con la conferenza dedicata al calcio paralimpico e sperimentale, mentre sabato mattina allo stadio "Scalarba", si svolgerà la manifestazione "Il calcio per Tutti".

Sul campo si confronteranno atleti paralimpici che, con impegno e coraggio, testimoniano ogni giorno la forza dello sport come strumento educativo e sociale, nell'ultima giornata del campionato di terzo livello e Fun & Play a cui vi partecipano ben 12 squadre, provenienti da Carbonia, Alghero, Sassari, Oristano, Olbia, Dorgali, Assemini, Luras e quindi di Macomer.

La manifestazione è dedicata interamente al Calcio Paralimpico e Sperimentale grazie al supporto della Divisione Calcio Paralimpico della FIGC - LND, l'amministrazione comunale di Macomer, il liceo scientifico "Galileo Galilei" e Asd Macomerese, attraverso l’organizzazione di un momento di sport, educazione e comunità.

La conferenza con dibattito, che si svolgerà domani, verterà sulle tematiche dell’inclusione, calcio paralimpico, bullismo e cyberbullismo che vedrà nell’Auditorium del Liceo Galilei illustri relatori della Figc Sardegna e nazionale quali Gianni Cadoni, presidente Lnd Cr Sardegna,Giovanni Sacripante Coordinatore nazionale Dcp, Roberto Branciforte presidente Aia Sardegna, Elisabetta Scorcu Vicepresidente Dcp; Riccardo Uda Sindaco di Macomer, Gavina Cappai Dirigente Scolastico Liceo G. Galilei Macomer, Gianpiero Pinna Coordinatore Regionale Dcp e Luca De Simoni Coordinatore nazionale Area Sociale Lnd e la moderatrice di SKY Sport Valentina Caruso.

«Si tratta di due eventi dalla grande valenza sociale- dice Paolo Maioli, responsabile del settore paralimpico del Liceo Galilei- in quanto verranno sviluppate le tematiche relative alla cittadinanza attiva e all’inclusione ed integrazione attraverso lo sport che permetteranno di contrastare la piaga del bullismo e cyberbullismo».

Luciano Sau, presidente della Macomer Calcio: «Il calcio è di tutti e per tutti. Con questa logica la nostra società ha formato, con il liceo scientifico Galilei, una squadra di calcio Cps, che partecipa al campionato regionale di quarta categoria. Vi partecipano ragazzi che frequentano il liceo, provenienti da tutto il territorio. E' una grande opportunità di inclusione ed integrazione».

