Ha conquistato la medaglia d'argento alla "Tavoletta d’Oro" , uno dei riconoscimenti più importanti del cioccolato artigianale del Mediterraneo, nel concorso internazionale che si è svolto a Maglie, in Puglia, tra sabato e domenica. Nicolò Vellino, pasticcere di Macomer, che opera anche a Nuoro, è l'unico sardo ad arrivare in finale, partecipando al prestigioso concorso, che ha anche respiro internazionale. Nicolò Vellino ha vinto la medaglia d'argento con la tavoletta "Macarena Latte".

«Un premio importante, che racconta ricerca, materia prima e tanta passione- dice il pasticcere di Macomer- Dietro una tavoletta di cioccolato ci sono studio, prove, errori e quella voglia ostinata di fare le cose bene».

Vellino non è nuovo ad imprese del genere. Per sette volte consecutive ha vinto i tre coni, che è il massimo riconoscimento al concorso del "Gambero Rosso". Proprio al cioccolato artigianale Vellino vi dedica tempo e viaggi. "Fino ad arrivare in Colombia- dice il pasticcere- dove possono scegliere il miglior cacao, adatto per le mie proposte".

Con "Tavoletta d'oro" si premia il miglior cioccolato italiano, che è la manifestazione più ambita dai produttori. I premi sono stati assegnati in base a 48 proposte, divise in 14 categorie, dal fondente al monorigine, dal latte alle praline, passando per le spalmabili. Nicolò Vellino ha quindi conquistato un prestigioso "Silver", assegnatogli dalla giuria "Compagnia di Cioccolato", presieduta da Gilberto Mora. «Condivido questo importante premio con la mia famiglia, che mi sostiene anche nei momenti più difficili, con i miei collaboratori e con tutti voi che ogni giorno scegliete il mio lavoro».

