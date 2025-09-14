Si chiamava Davide Mulargia la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina in via Gramsci, a Posada: aveva 45 anni, era di Nuoro. Era figlio del medico di base in pensione, Giansalvo, e di Maria Laura Coronas, nipote dell’ex capo della polizia, il compianto Giovanni Coronas.

Mulargia, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, era a bordo della sua Yaris Cross e arrivava da La Caletta quando, per cause ancora da accertare, una ruota avrebbe impattato contro il cordolo: l’auto ha perso aderenza ed è “volata” fuori strada per andare a finire contro una massicciata.

L’impatto è stato violentissimo: inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, il cuore della vittima ha smesso di battere sul colpo.

La strada è stata chiusa a lungo, per consentire i rilievi e la rimozione della carcassa del veicolo da parte dei vigili del fuoco.

