Ancora una giornata di disagi per la viabilità all’ingresso della città di Nuoro. Dopo i gravi problemi registrati ieri sulla strada statale 131 Dcn, a seguito di due distinti incidenti - il primo un frontale tra due camion e, poche ore dopo, un altro sinistro che ha coinvolto tre mezzi - anche oggi il traffico ha subito pesanti rallentamenti. Nel pomeriggio si è infatti verificato un nuovo incidente all’uscita della galleria di Prato Sardo, al chilometro 50,9 della 131 Dcn, in direzione Olbia–Nuoro. Si è trattato di un tamponamento che, fortunatamente, ha causato soltanto feriti lievi.

L’impatto è avvenuto subito dopo la galleria, in un tratto particolarmente delicato della strada, dove il traffico viene convogliato in una sola canna del traforo, con una sola corsia per ciascun senso di marcia. Proprio questa configurazione ha contribuito alla formazione di lunghe code e forti rallentamenti per i veicoli in ingresso alla città.

Sul posto sono intervenuti prontamente i tecnici dell’Anas per garantire la sicurezza e gestire la viabilità, insieme alle forze dell’ordine impegnate nei rilievi e nella regolazione del traffico. Ancora una volta, l’accesso a Nuoro si conferma un punto critico della rete viaria, soprattutto nelle ore di punta e in presenza di incidenti.

