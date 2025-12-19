Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione di 20 nuovi posti letto a Macomer, nella Rsa di Nuraghe Ruju, l'unica in provincia di Nuoro che, dunque, sarà ampliata passando dagli attuali 40 posti letto a 60. La nuova struttura sta sorgendo a fianco di quella che è operativa da qualche anno, su un'area di 700 metri quadri, quindi 39 metri di lunghezza e 18 di larghezza. per l'ampliamento la società Sereni Orizzonti, che gestisce la struttura, ha fatto un investimento di circa 2 milioni di euro. La realizzazione dell'opera è affidata ad una impresa cagliaritana.

La richiesta di incremento delle postazioni nasce anche dalla necessità degli ospedali locali di indirizzare i pazienti appena dimessi in una struttura idonea. La Rsa di Macomer, infatti, rappresenta l’unica struttura nella provincia di Nuoro ed è accreditata con un alto profilo assistenziale (R2). Dalla stessa società viene considerato un importante passo avanti per potenziare le attività sanitarie nel territorio. Nella lista d’attesa che si è creata, si darà priorità alle dimissioni ospedaliere, e, in seguito, l’intenzione è quella di accogliere le altre numerose richieste di assistenza e cura che arrivano dal territorio.

La Rsa di Macomer è l'unica in provincia di Nuoro e rappresenta una grande conquista, quindi importante, perchè ci sono liste d'attesa importantissime. «Stiamo lavorando con importanti risultati- dice il responsabile, Alessandro Beccu- l'ampliamento colma tante lacune importanti nel territorio. Importante anche dal punto di vista lavorativo, poichè nella Rsa vi lavorano 50 dipendenti, fra cui quattro medici specializzati. Altre persone saranno assunte con l'ampliamento, in proporzione ai pazienti che vi saranno ricoverati».

