Incidente mortale questa mattina all’ingresso di Posada, sulla Provinciale che collega il paese a La Caletta: la vittima è un quarantacinquenne originario di Nuoro.

Stando alle prime informazioni viaggiava su un’auto – una Yaris Cross- che, dopo aver preso un cordolo, è “decollata finendo fuori strada, per poi andare a sbattere contro un muro di contenimento. L’impatto è stato violentissimo: il quarantacinquenne è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, subito al lavoro per il recupero del corpo.

- Notizia in aggiornamento -

