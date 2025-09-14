L’auto vola fuori strada e si schianta contro un muro: un morto a PosadaLa vittima è un quarantacinquenne di Nuoro
Incidente mortale questa mattina all’ingresso di Posada, sulla Provinciale che collega il paese a La Caletta: la vittima è un quarantacinquenne originario di Nuoro.
Stando alle prime informazioni viaggiava su un’auto – una Yaris Cross- che, dopo aver preso un cordolo, è “decollata finendo fuori strada, per poi andare a sbattere contro un muro di contenimento. L’impatto è stato violentissimo: il quarantacinquenne è morto sul colpo.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, subito al lavoro per il recupero del corpo.
- Notizia in aggiornamento -