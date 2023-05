Non ha fatto in tempo ad arrivare al San Francesco di Nuoro: è morto durante il tragitto verso l’ospedale il cinquantenne – e non trentenne, come appreso in un primo momento – della provincia di Oristano coinvolto nello schianto del furgone cassonato che stava guidando, uscito fuori strada al chilometro 30 della 131 Dcn, in direzione Abbasanta (QUI LA NOTIZIA),

A bordo erano in tre, tutti operai: ferito anche un altro degli occupanti, di 30 anni. Il mezzo, intorno alle 17, si trovava vicino al bivio per Orotelli quando ha perso aderenza, forse anche a causa della pioggia battente, andando a sbattere contro il terrapieno lungo la Statale. Potrebbe essersi anche ribaltato. L’impatto è stato violentissimo.

Stando a una prima ricostruzione, l’operaio è stato sbalzato all’esterno dell’abitacolo, per finire il tragico volo contro una pietra.

All’arrivo dei soccorsi, è andato in arresto cardiaco. I soccorritori del 118 hanno effettuato i primi tentativi di rianimazione sul posto. Poi la disperata corsa in ambulanza verso l’ospedale del capoluogo barbaricino. Che purtroppo si è rivelata inutile: il cuore del cinquantenne ha smesso di battere prima dell’arrivo a destinazione.

Intanto sul luogo dell’incidente erano al lavoro i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza della carreggiata, e gli agenti della polizia stradale, che hanno regolamentato la viabilità e poi effettuato i rilievi.

