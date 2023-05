È di due feriti, uno in gravissime condizioni, il bilancio di un brutto incidente avvenuto poco prima delle 17,30 sulla 131 Dcn, al chilometro 30, in direzione Abbasanta.

AGGIORNAMENTO: MORTO IL TRENTENNE

Un furgoncino cassonato, con a bordo tre operai, è uscito di strada – forse anche a causa dell’asfalto bagnato – poco prima del bivio per Orotelli, andando a sbattere contro il terrapieno che corre lungo la Statale.

Stando alle prime informazioni, il mezzo si sarebbe ribaltato e il conducente, un cinquantenne – e non un trentenne come appreso in un primo momento – della provincia di Oristano, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo dopo l’impatto, andando a finire su una pietra.

Immediato l’arrivo dei soccorsi, con gli operatori del 118 che hanno dovuto rianimarlo dopo un arresto cardiaco: è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro, in codice rosso.

Nella prima fase dell’intervento di medici e vigili del fuoco, la carreggiata è stata chiusa al traffico dalla Polizia stradale di Nuoro: intorno alle 18,15 è stata riaperta una corsia.

