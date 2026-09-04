L’incidente
04 settembre 2026 alle 07:32
Tragedia a Orune, muore travolto dal suo fuoristradaLa vittima è un uomo di 63 anni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tragico incidente nelle campagne di Orune dove un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato dal suo fuoristrada.
La vittima si chiamava Luigi Soma, aveva 63 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il fuoristrada dell’uomo sarebbe rimasto senza freno travolgendolo.
Inutili i tentativi di soccorso.
© Riproduzione riservata