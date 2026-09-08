Tragedia a Lula, bimba di un anno muore soffocataInutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118, intervenuti anche con l’elisoccorso
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Tragedia in una casa del paese di Lula, dove nel primissimo pomeriggio una bimba di quattordici mesi è morta dopo essere rimasta soffocata, secondo una prima ipotesi, da un rigurgito.
Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118, intervenuti anche con l’elisoccorso.
La Procura di Nuoro ha disposto il sequestro della salma, trasferita al Brotzu di Cagliari per gli accertamenti.
Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Bitti, ma si escludono cause diverse dalla tragica fatalità.