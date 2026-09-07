È stato tratto in salvo, dai barracelli, grazie alla segnalazione di un cittadino, un raro esemplare di astore, che è stato ferito nelle campagne del paese da una scarica di pallini da caccia.

Si tratta di una specie protetta dalla legge. Il rapace è stato recuperato, quindi preso in carico dal centro di recupero animali selvatici (CRAS), per poi essere trasferito d'urgenza a Siniscola, ricoverato sotto le cure specialistiche del veterinario convenzionato, Franco Zola.

Il ferimento dell'animale risale presumibilmente alla giornata di ieri, in occasione della preapertura della stagione venatoria. Il rapace è stato trovato nella zona di  "Sa Fustinaga", con una profonda ferita all'ala causata da colpi d'arma da fuoco.

I barracelli, coordinati dal capitano Lussorio Trazzi, si sono attivati sul posto mettendosi subito in contatto con il Corpo forestale di Nuoro per avviare i protocolli di soccorso previsti per la fauna selvatica protetta. Contemporaneamente, sono stati informati i carabinieri della stazione di Borore e della compagnia di Macomer per avviare gli accertamenti e le indagini sul territorio volti a individuare i responsabili.

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