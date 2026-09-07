Stavano percorrendo la strada provinciale 22, tra Orgosolo e Mamoiada, quando hanno improvvisamente perso il controllo delle loro moto, finendo in fondo a una scarpata.

È accaduto oggi intorno a mezzogiorno, l’incidente però ha coinvolto in totale quattro moto condotte da un gruppo di turisti olandesi. In qualche maniera, almeno uno dei motociclisti è riuscito a risalire autonomamente dal burrone.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’elisoccorso per trasportare uno dei feriti in ospedale. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

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