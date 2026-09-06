Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata sulla statale 131, al km 137, vicino a Borore.

Coinvolti un motociclista e la passeggera. Il conducente è stato ricoverato con l'elisoccorso all'ospedale di Sassari in gravi condizioni, mentre la donna è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Nuoro.

Secondo la ricostruzione della polizia stradale di Nuoro, un cane che avrebbe attraversato la strada improvvisamente sarebbe la causa dell'incidente.

Sul posto le squadre di soccorso e anche i mezzi dell'Anas, che hanno provveduto a liberare la strada, che è rimasta comunque bloccata per circa un'ora. Nel primo pomeriggio la situazione è tornata alla normalità.

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