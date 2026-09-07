Il Cda dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) si è riunito per esaminare i gravi fatti che hanno recentemente coinvolto i ricercatori dell’Istituto impegnati nelle attività scientifiche a Lula.

«Il Cda – si legge in una nota – ha espresso all’unanimità la propria vicinanza e solidarietà ai ricercatori coinvolti e ha ribadito la necessità di garantire condizioni di piena sicurezza e serenità a chi opera quotidianamente nelle attività di ricerca sul territorio».

Confermato poi l’impegno dell’Ingv «a proseguire le attività scientifiche connesse alla realizzazione di Einstein Telescope, infrastruttura di ricerca di rilevanza internazionale alla quale l’Istituto contribuisce con le proprie competenze scientifiche e tecnologiche. La ricerca scientifica non può prescindere dal rapporto con i territori e dal rispetto e dalla tutela delle persone che vi operano».

(Unioneonline/A.D.)

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