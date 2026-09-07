Paura sulla 131 Dcn: perde il controllo, abbatte la barriera e precipita sulla Sp 45L'incidente nel pomeriggio vicino a Monte Pizzinnu. Il conducente dell’auto è stato trasportato al pronto soccorso di Nuoro (codice rosso)
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Ha sfondato il guardrail mentre percorreva la 131 Dcn subito dopo il lungo rettilineo dopo Monte Pizzinnu, finendo nella sottostante strada provinciale. L’ l’incidente è avvenuto intorno alle 17 di questo pomeriggio, al chilometro 91 in direzione Olbia, dove una Nissan Qashqai, per cause ancora da accertare, è uscita di strada dopo aver urtato violentemente la barriera di protezione.
L’auto ha sfondato il guardrail ed è finita sulla sottostante provinciale 45. Il conducente è stato soccorso dalla squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola, intervenuta per mettere in sicurezza l’area, e affidato alle cure del personale del 118, arrivato sul posto con l’eliambulanza. Il ferito è stato successivamente trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Nuoro (assegnato codice rosso). Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale e il personale Anas per gli accertamenti e la gestione della viabilità.