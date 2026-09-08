Nuovo look per il centro di Loceri: la giunta approva il progetto per rifare via Regina Elena. Il Comune di Loceri ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il rifacimento e la riqualificazione di circa 150 metri della pavimentazione di via Regina Elena, una delle arterie chiave del centro urbano. La delibera di giunta, approvata sotto la presidenza del sindaco Gianfranco Lecca (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), segna il primo passo ufficiale per risolvere un problema di degrado che penalizzava il cuore del paese ogliastrino.

L'intervento si è reso necessario a causa delle condizioni critiche in cui versa attualmente la via, caratterizzata da gravi dissesti della pavimentazione e da un sistema di smaltimento delle acque meteoriche inadeguato. L'obiettivo dell'amministrazione è duplice: restituire decoro e sicurezza ai cittadini, trasformando un punto critico del centro urbano in uno spazio moderno, sicuro e pienamente accessibile e, contemporaneamente, gettare le basi documentali necessarie per intercettare i finanziamenti pubblici indispensabili alla realizzazione dei lavori. I costi della progettazione ammontano a 4 mila 900 euro.

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