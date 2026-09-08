"Dalla vigna alla cantina. Gestione della fermentazione e della maturazione del vino". il tema di un incontro formativo per i viticoltori del Marghine, appassionati e professionisti del settore enologico del territorio, che si terrà domani pomerigio, alle 18, nella sala Filigosa del Centro Servizi Culturali (ex caserme Mura). Si tratta di un appuntamento importante, in vista delle vendemmie, organizzato dall'associazione culturale "Binzateris", in collaborazione con la scuola europea Sommelier e il centro servizi culturali. Si tratta di offrire un supporto concreto e qualificato al comparto vitivinicolo locale. A relazionare è stato chiamato il microbiologo agroalimentare Giovanni Antonio Farris, esperto di fama internazionale nello studio dei microrganismi coinvolti nei processi fermentativi dei mosti d'uva.

La sua presenza potrà garantire un taglio scientifico e al tempo stesso estremamente pratico all'evento. L’incontro è rivolto specificamente ai viticoltori del territorio del Marghine, un'area da sempre vocata alla produzione enologica contadina, che oggi punta a standard qualitativi sempre più elevati. Al centro del dibattito ci saranno le delicate fasi che seguono la vendemmia, quindi la gestione dei lieviti alla fermentazione, i segreti della maturazione e l'affinamento in cantina, considerati passaggi cruciali per determinare il successo e l'identità di un vino. Per l'associazione Binzateris l'incontro rappresenta un'opportunità di crescita e confronto per tutti i produttori locali che desiderano affinare le proprie competenze tecniche, scambiarsi esperienze e valorizzare al meglio il patrimonio viticolo del territorio.

L'ingresso è aperto a tutti gli operatori del settore e agli appassionati della cultura del vino.

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