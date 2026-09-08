Centinaia di persone hanno affollato domenica scorsa il parco comunale di Pabude, immerso nell'immenso bosco sulla montagna di Bolotana, dove si è svolta la XV edizione della Sagra de Sa Seada, uno dei dolci più rappresentativi della tradizione sarda. In vetrina anche altri sapori, con gli stand di produttori, tra laboratori, degustazioni, oltre al concorso regionale dedicato proprio a Sa Seada. Una manifestazione che ha proposto anche tanta musica, con lo spettacolo “Sinfonie del Bosco”, un prestigioso viaggio in compagnia di grandi artisti sardi, gruppi folk, tenores e cori. Per l'intera giornata si è potuto assistere ad una delle più interessanti manifestazioni legate alla valorizzazione dei sapori tipici del territorio, ma soprattutto alla valorizzazione di quella parte della montagna. Importante la conferenza che si è svolta in mattinata nel bosco, sul tema "Marghine-Goceano, l'altipiano dei centenari", coordinata dal giornalista Giuseppe Deiana, vi hanno partecipato il sindaco di Bolotana, Francesco Manconi, il presidente del distretto rurale della Media Valle del Tirso, Tore Ghisu, la presidente del Gal Marghine, Serenella Salis, il geografo Matteo Cara, il presidente della provincia Giuseppe Ciccolini, con la partecipazione dell'assessore regionale all'ambiente Rosanna Laconi. Un dibattito intenso, dove si è parlato della valorizzazione di quel territorio montano, riproponendo il parco Marghine Goceano. "E' stato fatto un ragionamento per creare un territorio senza confini e senza limiti anacronistici- dice il sindaco Francesco Manconi- un parco che oltre a Bolotana, comune capofila, saranno coinvolti anche il comune di Lei, Esporlatu e Burgos". Proposte e iniziative che sono state accolte con favore dall'assessore regionale all'ambiente, Rosanna Laconi, che apprezza molto il progetto, che diventa un obiettivo anche della Regione

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