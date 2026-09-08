Una giornata di musica e di sport, nel segno della solidarietà si svolgerà il prossimo 19 settembre al Centro Servizi Culturali (ex caserme Mura). Si tratta della prima edizione di Riki in Blues festival, organizzata dall'associazione culturale Rikinik, per ricordare Riccardo Del Rio, morto a 47 anni in un incidente di moto il 14 aprile di due anni fa, lungo la litoranea tra Macomer e Bosa.

Musica, sport, donazione e attività per i più giovani, saranno gli elementi del Riki in Blues, il festival che rappresenta la prima importante iniziativa pubblica del nuovo percorso associativo e

propone, nell'arco della stessa giornata, attività diverse ma accomunate dalla partecipazione e dalla condivisione. Si inizia alle 8 del mattino con la donazione di sangue dell'Avis, accompagnata da un’attività di iscrizione nel registro dei donatori di midollo osseo, informazione e sensibilizzazione, curata dall'Admo.

Nel pomeriggio, alle 16 c'è lo spazio per lo sport, con il torneo di basket curato da Basket Macomer 2.0, mentre alle 17 è previsto “Blues for Kids”, laboratorio musicale gratuito per bambini curato da Francesco Piu. Dalle 20 inizierà la parte musicale del festival, con le esibizioni di vari gruppi. Tra gli appuntamenti più attesi della serata c'è l'incontro tra Lakeetra Knowles e Francesco Piu. Knowles porta sul palco una voce maturata nella tradizione gospel e soul e una lunga esperienza tra musica, teatro e televisione. Al suo fianco Francesco Piu, uno dei musicisti blues più affermati della scena italiana.





© Riproduzione riservata