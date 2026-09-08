Nuoro, al San Francesco via libera alle strutture complesse di Medicina nucleare e Stroke UnitLa Conferenza territoriale sanitaria approva le modifiche all'atto aziendale della Asl 3, che prevedono anche la rimodulazione della Chirurgia d'urgenza
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Via libera della Conferenza territoriale sanitaria di Nuoro alle modifiche dell’atto aziendale della Asl n. 3, con l’istituzione delle strutture complesse di Medicina nucleare e della Stroke Unit e la rimodulazione della Chirurgia d’urgenza.
Il direttore generale dell’Asl, Francesco Trotta, ha illustrato i nuovi servizi, giudicati dal presidente della Provincia Giuseppe Ciccolini come interventi importanti, destinati a rafforzare l’ospedale San Francesco e a garantire risposte più efficaci nei settori strategici dell’emergenza e dell’alta specializzazione.