Ha litigato con la mamma, inseguendola con un coltello da cucina e colpendo ripetutamente l’auto dove la donna si era rifugiata dopo essere uscita di casa.

Per questo la figlia ieri sera è stata arrestata dagli agenti del Commissariato di Siniscola con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre.

Gli agenti sono intervenuti nell’abitazione della vittima, a Siniscola, dopo l’ennesimo episodio di violenza verificatosi al rientro della donna nella propria casa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la figlia avrebbe iniziato a minacciarla verbalmente per poi rincorrerla brandendo alcuni coltelli da cucina.

La madre, nel tentativo di mettersi al sicuro, è riuscita a raggiungere la propria autovettura e a rifugiarsi all’interno. La figlia avrebbe quindi danneggiato il veicolo utilizzando una delle armi da taglio.

Agli agenti intervenuti sul posto, la vittima ha riferito di vivere da tempo una situazione di violenza domestica. Nel suo racconto sarebbero emersi precedenti episodi di aggressioni fisiche, continue minacce di morte, anche attraverso l’utilizzo di armi bianche, e ripetuti lanci di oggetti.

Al termine degli accertamenti, la donna è stata arrestata in flagranza. Su disposizione del pubblico ministero, è stata accompagnata nel carcere di Bancali, dove è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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