Su proposta della Giunta, il consiglio regionale, nella riunione del primo agosto, ha deliberato lo stanziamento di un milione di euro in favore del consorzio industriale di macomer per l'avvio dell'impianto di compostaggio, necessario per il trattamento dei rifiuti organici di tutta la Sardegna del nord.

Si tratta di una somma importante, che però non potrà essere erogata nell'immediato. Sarà comunque il consorzio industriale ad anticipare le somme, per poter consentire alla Tossilo Spa (società emanazione dello stesso consorzio, che gestisce la piattaforma dei rifiuti di Tossilo), di poter operare.

«Noi siamo pronti per far partire l'impianto di compostaggio anche subito dopo Ferragosto - dice il presidente della Tossilo Spa, Antonio Delitala - la Regione ha riconosciuto alla società di spendere bene le risorse pubbliche, secondo le leggi dello Stato».

L'assessore regionale all'ambiente, Marco Porcu, in una breve nota scrive: «Sono risorse individuate da questo assessorato, in concerto con quello dell'industria e del lavoro, che si aggiungono al precedente stanziamento con il quale sono stati messi in sicurezza i lavoratori, che consentiranno di porre in essere tutte le misure necessarie per la ripartenza dell'attività industriale, garantendo la gestione ordinata della frazione organica nel nord della Sardegna. Un primo passo per la tutela e la produttività di impianti realizzati con le risorse pubbliche e per lo sviluppo di un'area strategica per l'isola».

L'avvio dell'impianto di compostaggio consente ai lavoratori, attualmente in forza ai Comuni di Macomer e Borore, di poter rientrare al lavoro prima dell'inizio di settembre, visto che proprio il 31 di agosto scade la convenzione con l'assessorato regionale al lavoro.

Sulla Tossilo Spa però incombe il fallimento, chiesto dalla Procura della Repubblica di Oristano, per il ricorso fatto di un fornitore di servizi. Sulla società pesa un pauroso debito (7 milioni e 600 mila euro), accumulato negli ultimi sette anni di inattività.

I giudici decideranno nell'udienza, nuovamente fissata per il prossimo 4 ottobre.

