“Luoghi protetti, visioni aperte” è il titolo del primo Forum regionale delle aree protette della Sardegna in corso oggi e domani a Torpè.

Nel corso dell’appuntamento, promosso dall’Assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente e ospitato dal Parco di Tepilora, la condivisione delle pratiche di gestione delle più importanti realtà ambientali dell’Isola.

Presenti rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, strutture regionali (dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente all’Agenzia Forestas e al Corpo forestale e Vigilanza ambientale), delegazioni dei parchi nazionali sardi e altre realtà della penisola. Si aggiungono quelli regionali insieme alle aree marine protette, sindaci, amministratori straordinari delle Province e associazioni ambientaliste.

Per l’assessore regionale all’ambiente Rosanna Laconi: «Le aree protette non sono confini da difendere, ma luoghi vivi dove natura e persone si incontrano per costruire benessere e futuro».

Aggiunge Laconi: «Questo Forum apre un percorso di riforma condivisa per il sistema regionale delle aree protette. Puntiamo a una governance più efficace e a una tutela che valorizzi il territorio, favorisca sviluppo e rafforzi l’identità».

Da qui lo sguardo al futuro, dell’esponente della giunta Todde: «È il punto di partenza verso un nuovo corso delle politiche regionali sulle aree protette - dice Laconi - Ci aspettiamo contributi concreti e qualificati, in grado di guidarci nella definizione di una strategia coerente con le priorità europee e nella sua traduzione in azioni legislative capaci di generare valore per i territori».

Sulla stessa direzione il Presidente del Parco, il sindaco di Torpè Martino Sanna: «Abbiamo accolto con grande soddisfazione la decisione della Regione di organizzare il primo Forum delle aree protette della Sardegna nel Parco di Tepilora. Si tratta di uno straordinario riconoscimento dell’assessora della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, per il lavoro svolto nella nostra realtà, che appena pochi mesi fa tagliava il traguardo dei dieci anni dall’istituzione».

«Gli obiettivi raggiunti fino a oggi sono numerosi - aggiunge Sanna - e l’augurio è che la due giorni possa permettere a tutti i soggetti coinvolti di crescere insieme nella condivisione delle buone pratiche migliori».

Per il Forum, varie le attività laboratoriali che andranno andranno per tutta la giornata di oggi nella tenuta “Su Vrau”. Domani dalle 9,30 alle 13.30 un workshop di coprogettazione dedicato alla rete delle aree protette. Nel pomeriggio, la visita degli addetti ai lavori nell’area di Tepilora.

© Riproduzione riservata