Complice l'abbassamento delle temperature, dal tardo pomeriggio si stanno registrando delle nevicate sul Gennargentu. Paesaggio imbiancato nei dintorni di "Su Filariu" e "S'Arena" a Desulo, passando poi per le alture fonnesi di Bruncu Spina, Monte Spada e Separadorgiu

Nessun disagio alla circolazione, con i mezzi spazzaneve e spargisale di Provincia e Comuni che si preparano ad una lunga notte per la messa in sicurezza delle strade di montagna

A documentare il paesaggio imbiancato, oltre alle webcam di Baku Meteo, il lettore desulese Roberto Peddio che racconta: «Un vero spettacolo. Dopo le piogge di questi giorni, il nostro territorio si imbianca nuovamente. L'auspicio resta quello che la neve possa portare benefici alle nostre dighe contro la siccità dell'estate e così diversi turisti nelle prossime ore»

