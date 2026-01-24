Torna la neve sul Gennargentu: paesaggio imbiancato fra Desulo e FonniI Comuni si preparano a una lunga notte per la messa in sicurezza delle strade di montagna
Complice l'abbassamento delle temperature, dal tardo pomeriggio si stanno registrando delle nevicate sul Gennargentu. Paesaggio imbiancato nei dintorni di "Su Filariu" e "S'Arena" a Desulo, passando poi per le alture fonnesi di Bruncu Spina, Monte Spada e Separadorgiu.
Nessun disagio alla circolazione, con i mezzi spazzaneve e spargisale di Provincia e Comuni che si preparano ad una lunga notte per la messa in sicurezza delle strade di montagna.
A documentare il paesaggio imbiancato, oltre alle webcam di Baku Meteo, il lettore desulese Roberto Peddio che racconta: «Un vero spettacolo. Dopo le piogge di questi giorni, il nostro territorio si imbianca nuovamente. L'auspicio resta quello che la neve possa portare benefici alle nostre dighe contro la siccità dell'estate e così diversi turisti nelle prossime ore»