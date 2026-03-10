Approvato un nuovo regolamento da parte del consiglio comunale che, in base alla recente legge di bilancio dello Stato, si dà il via alla rottamazione agevolata delle cartelle esattoriali. Un via libera importante, che risponde alle esigenze del Comune, allo stesso modo dei tanti cittadini interessati. Col nuovo regolamento, infatti, i cittadini possono regolarizzare i debiti legati alle annualità dal 2020 al 2024, derivanti da avvisi di accertamento esecutivi, quindi non ancora affidati all’Agenzia delle entrate e riscossione.

I cittadini dovranno pagare solo l’importo del tributo, dovuto e le spese di notifica, mentre vengono totalmente abbattute le sanzioni e gli interessi. L'agevolazione interessa i tributi comunali Imu e Tari, mentre sono escluse le multe per violazioni del codice della strada, l'addizionale Irpef e Irap, i carichi già iscritti a ruolo per la riscossione coattiva e le controversie già definite con sentenze passate in giudicato. I cittadini interessati potranno inviare l'adesione entro e non oltre il termine stabilito, quindi entro e non oltre il prossimo 31 luglio. Nella richiesta (i moduli saranno messi a disposizione dal Comune fra quindici giorni), i cittadini dovranno indicare se si vuole fare il versamento unico, oppure rateizzato, ma fino ad un massimo di 36 rate mensili, con un importo minimo di 100 euro.

In questo contesto il gruppo di minoranza, "Rossana Sindaca", aveva presentato una mozione, posta all'ordine del giorno della riunione del consiglio comunale, che è stata però ritirata in aula al momento dell'approvazione del regolamento, dall'unico consigliere presente dello stesso gruppo di minoranza. Il sindaco e anche i funzionari del Comune hanno voluto rimarcare che la predisposizione del regolamento non è successivo alla mozione della minoranza. «Abbiamo agito in base alla legge di bilancio- dice il sindaco Riccardo Uda- attenti alle esigenze dei cittadini e del comune che amministriamo».

