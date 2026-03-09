Con ritardo rispetto alle altre aziende sanitarie, si completa anche il vertice della Asl 3 di Nuoro. Il direttore generale Francesco Trotta ha nominato direttrice sanitaria Maria Antonietta Calvisi, mentre l’incarico di direttore amministrativo è stato affidato a Paolo Sau. Confermato alla direzione dei Servizi socio-sanitari Luca Deiana. Calvisi, è direttrice della Struttura complessa di Diagnostica per immagini dell’Ospedale San Francesco di Nuoro e ha guidato per anni la Senologia diagnostica dello stesso presidio, organizzandone l’attività nell’ambito della diagnostica integrata e della senologia interventistica.

Sau, classe 1975, è attualmente dirigente amministrativo responsabile del Servizio Bilancio e gestione finanziaria dell’Areus. Laureato all’Università di Sassari, ha maturato esperienza nel settore bilancio sia nella Asl di Olbia sia nella stessa Asl di Nuoro. Deiana, psicologo e specialista in psicoterapia e psicologia della salute, è direttore della Psicologia aziendale e della Comunicazione e relazioni istituzionali dell’azienda e docente a contratto alla Sapienza Università di Roma.

«Con il consolidamento della direzione strategica aziendale - sottolinea Trotta – entriamo in una nuova fase con l’obiettivo di portare a compimento i progetti in corso e sviluppare nuove attività per il futuro».

