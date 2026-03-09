Macomer, gli studenti del liceo trionfano ai Colloqui FiorentiniUn gruppo di allievi del Galilei trionfa alla 25esima edizione del convegno letterario
Un gruppo di studenti del Liceo "Galileo Galilei" di Macomer, ha trionfato ai Colloqui Fiorentini, la prestigiosa manifestazione, giunta alla 25esima edizione, partecipando convegno letterario che si è svolto i giorni scorsi a Firenze. Alla manifestazione, dedicata al poeta Umberto Saba, vi hanno partecipato 2200 studenti e docenti provenienti da 112 scuole di tutta Italia. Dal 5 al 7 marzo gli studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Macomer, guidati dalla docente Maria Antonietta Galizia, si sono guadagnati il primo e il secondo posto.
Al primo posto si è classificato l'elaborato di Rita Deledda, Miryam Fadda, Nadia Picconi e Maria Grazia Sanna. Al secondo posto si sono invece affermati, con la loro tesina, Francesco Marceddu e Micheal Scanu. Si tratta di una grande conquista che premia, ancora una volta, l'attività svolta nel liceo di Macomer, con gli studenti provenienti anche dai paesi del circondario.