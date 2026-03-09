Un gruppo di studenti del Liceo "Galileo Galilei" di Macomer, ha trionfato ai Colloqui Fiorentini, la prestigiosa manifestazione, giunta alla 25esima edizione, partecipando convegno letterario che si è svolto i giorni scorsi a Firenze. Alla manifestazione, dedicata al poeta Umberto Saba, vi hanno partecipato 2200 studenti e docenti provenienti da 112 scuole di tutta Italia. Dal 5 al 7 marzo gli studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Macomer, guidati dalla docente Maria Antonietta Galizia, si sono guadagnati il primo e il secondo posto.

Al primo posto si è classificato l'elaborato di Rita Deledda, Miryam Fadda, Nadia Picconi e Maria Grazia Sanna. Al secondo posto si sono invece affermati, con la loro tesina, Francesco Marceddu e Micheal Scanu. Si tratta di una grande conquista che premia, ancora una volta, l'attività svolta nel liceo di Macomer, con gli studenti provenienti anche dai paesi del circondario.

