Erano rientrati ieri sera da una crociera nel Mediterraneo Eugenia Madeddu, 83 anni, e il marito Edoardo Ibba. Questa mattina sono stati estratti dalle macerie della loro casa in via Nazionale a Tiana, crollata dopo una tremenda esplosione causata da una fuga di gas. Esclusa la presenza di un bombolone: la zona è servita dalla rete.

Lei è stata trasferita in ospedale a Nuoro, lui a Cagliari e poi a Sassari: codice rosso per entrambi, anche se la donna era cosciente.

Vanno avanti invece le ricerche della figlia della coppia, Marilena, e di suo marito Guglielmo Zedda, per tutti Memo.

Stando a quanto si apprende, i due dispersi erano in camera da letto e l’edificio in quel punto è collassato per l’onda d’urto. Responsabile della casa di riposo ed ex assessora lei, dipendente dell’Enel lui, sono molto conosciuti anche nei paesi del circondario. Marilena Ibba aveva a lungo vissuto a Cagliari. Era tornata nel Mandrolisai quando il padre era andato in pensione.

La comunità di Tiana si è riversata verso l’area del dramma, con il fiato sospeso. Mentre i vigili del fuoco sono al lavoro, nella speranza di cogliere un segnale di vita.

Sul caso è stata aperta un’inchiesta.

