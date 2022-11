Esplosione in una casa alla periferia di Tiana, in provincia di Nuoro.

L'edificio, che si trova in via Nazionale, è quasi interamente crollato. Da quanto emerso finora, secondo quanto comunicato ai Vigili del fuoco, c’erano quattro persone all'interno.

Due sono state estratte da sotto le macerie: una donna di 83 anni che è stata portata a Nuoro in codice rosso con la medicalizzata di Sorgono, il marito invece trasferito a Cagliari in elicottero, sempre in codice rosso, con un trauma cranico.

Sul posto squadre del distaccamento di Sorgono e del comando di Nuoro.

La deflagrazione potrebbe aver avuto origine da un bombolone di gas.

Da Tempio Pausania sono in arrivo le squadre cinofile e da Cagliari il gruppo Usar (Urban Search and Rescue).

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –

