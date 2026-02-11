Strade chiuse, divieti di sosta e ampie zone del centro cittadino off limits per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, atteso a Nuoro sabato in occasione delle celebrazioni per il centenario del Premio Nobel per la Letteratura conferito a Grazia Deledda.

Il programma ufficiale prevede un incontro al Teatro Eliseo e, successivamente, una visita privata alla Casa Museo della scrittrice. Per questo il Comune ha emesso un’ordinanza che dispone un articolato piano traffico con limitazioni alla sosta e alla circolazione in diverse aree della città. Le prime misure scatteranno alle ore 14 di venerdì 13 febbraio e resteranno in vigore fino alle ore 14 di sabato 14. In questo arco temporale sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata in via Brigata Sassari, nel tratto compreso tra via Trieste e via Dante, in piazza Italia e nel tratto fino a via Roma, in via Demurtas da piazza Dante a via Brigata Sassari, in via Dante da via Brigata Sassari a via Deffenu, in via Deffenu da via Pola a via Roma, in via Pola da via Deffenu a via Brigata Sassari, in via Remigio Gattu, in via Roma da piazza San Giovanni a piazza Italia, in piazza Marconi, in via Elettrio Corda da via Dante a piazza Indipendenza, in piazza Indipendenza, in via Salaris da via Papandrea a via Roma, in via Aspromonte da via Tola a viale Ciusa, in via Grazia Deledda da piazza Adelasia di Torres a piazzetta Ortobene, in piazzetta Ortobene, in via Angioy da via Aspromonte a piazzetta Ortobene, in via delle Conce, in piazza Adelasia di Torres e in via Chironi da piazza Adelasia di Torres a viale della Solitudine. Nello stesso periodo sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, anche nei parcheggi a pagamento della struttura di piazza Italia, sia in superficie che nei piani interrati, con l’unica eccezione dei veicoli delle autorità muniti di pass. Ulteriori divieti di sosta saranno attivi sabato 14 dalle 7.30 alle 14 in viale Trieste, nel tratto compreso tra via Mannironi e via Brigata Sassari. Le chiusure più incisive alla circolazione entreranno in vigore nella giornata di sabato. Dalle 7.30 alle 14 sarà istituito il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, eccetto quelli d’emergenza e delle forze dell’ordine, in piazza Italia, in via Deffenu da via Dante a via Roma, in via Roma da piazza San Giovanni a piazza Italia, in via Elettrio Corda e piazza Indipendenza, in via Salaris, in via Aspromonte, in via Papandrea da via Deffenu a piazza Crispi, in via Grazia Deledda e piazzetta Ortobene, in via Angioy, in via delle Conce, in piazza Adelasia di Torres, in via Sassari da via Chironi a via Grazia Deledda e in via Azuni da via Chironi a via Sassari. Dalle 10 alle 14 il divieto di transito sarà esteso anche a via Brigata Sassari nel tratto compreso tra via Trieste e via Dante, a via Pola, a via Demurtas, a via Chironi nel tratto indicato, a via Spanu da via Monsignor Bua a corso Garibaldi, a via Cavour da corso Garibaldi a via Roma e a via Veneto da via Deffenu a via Brigata Sassari. Sempre dalle 10 e fino a cessate esigenze sarà vietato l’accesso in via Segni dal tratto di via Publio Ovidio Nasone, nell’area dei parcheggi del centro commerciale

