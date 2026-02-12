È stata aggredita mentre passeggiava in via Gramsci, in pieno centro. Vittima una giovane donna, che è stata avvicinata da un giovane algerino, suo conoscente, con il quale è nata una discussione per futili motivi. La situazione è però degenerata rapidamente: l’uomo l’ha colpita con calci e pugni al corpo e in direzione della testa, per poi impossessarsi della sua borsa, sottrarre un pacco di sigarette e allontanarsi.

Immediato l’intervento delle Volanti della polizia che hanno avviato le ricerche del responsabile. Gli agenti sono riusciti a individuare il presunto autore dell’aggressione, un giovane di nazionalità algerina, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, peraltro destinatario della misura di prevenzione del divieto di accesso alle aree urbane (Dacur), emessa dal Questore della Provincia di Nuoro lo scorso 24 luglio, è stato denunciato per il reato di rapina.

