Vento a raffiche, parchi e cimitero off limits a NuoroOrdinanza del Comune per giovedì 12 febbraio
A causa del forte vento a raffiche che da questa mattina sferza la città causando danni e la caduta di alberi e insegne, per domani giovedì 12 febbraio, il Comune di Nuoro ha disposto la chiusura straordinaria di tutti i parchi cittadini e del cimitero comunale.
La misura, adottata a titolo precauzionale, fa sapere l’amministrazione, si rende necessaria per garantire la sicurezza dei cittadini. E il sindaco Emiliano Fenu invita tutti a prestare attenzione e a limitare gli spostamenti nelle aree interessate fino al termine dell’allerta.