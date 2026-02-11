Questa mattina un operaio dell’Anas è rimasto ferito a Galtellì mentre interveniva sulla strada statale 129, a seguito della caduta di alcuni alberi sulla carreggiata. Ancora da chiarire le dinamiche esatte dell’incidente: l’operaio è stato colpito alla testa da un tronco che forse stava cercando di liberare o che improvvisamente gli è caduto addosso.

Impossibile a causa del forte vento l’intervento dell’elisoccorso: il lavoratore è stato trasportato in ospedale in ambulanza e, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è impegnato dalle prime ore del mattino per far fronte alle chiamate di soccorso dovute alle forti raffiche di vento. Finora sono stati effettuati 25 interventi, mentre più di 40 richieste di soccorso attendono di essere eseguite. Le aree di intervento riguardano la città di Nuoro e i territori dell’Ogliastra e della Baronia.

Ramo di albero caduto vicino alla casa della salute di Nuoro ￼

Le strade statali 129 (al chilometro 6) e la statale 125, località Cala Liberotto, verso Capocomino, risultano temporaneamente chiuse a causa di alberi sulla carreggiata. Attualmente risultano impegnate quattro squadre sul territorio di Nuoro, oltre alle squadre dei distaccamenti di Lanusei e Tortolì per l’Ogliastra e del distaccamento di Siniscola per la Baronia.

