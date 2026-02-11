Prime criticità in città a causa del forte vento che da questa mattina sta sferzando Nuoro.

I vigili del fuoco sono già impegnati in diversi interventi per mettere in sicurezza strade e aree pubbliche.

In via Manzoni si è reso necessario chiudere temporaneamente la strada a causa del distacco di alcuni calcinacci da un edificio, con potenziale pericolo per pedoni e automobilisti. L’area è stata transennata in attesa delle verifiche tecniche e della messa in sicurezza definitiva.

Disagi anche lungo la strada provinciale per l’Ortobene, dove un grosso ramo spezzato dal vento è caduto sulla carreggiata, ostruendola parzialmente. Sul posto sono intervenute le squadre per la rimozione e il ripristino della viabilità.

Problemi segnalati inoltre in via Cedrino, dove il maltempo ha causato criticità ad alcune lampade dell’illuminazione pubblica, con interventi in corso per evitare rischi e garantire la sicurezza.

© Riproduzione riservata