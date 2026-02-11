Maltempo, chiusa per tutta la notte la statale 129 tra Onifai e OroseiResta alta l’allerta per vento e mareggiate
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Rimarrà chiusa per tutta la notte sino alla fine dell’emergenza la strada statale 129 nel tratto dal ponte di Onifai all’ingresso di Orosei, in zona Su Rimendiu. La decisione è stata presa dall’Anas a causa dei numerosi alberi caduti sulla carreggiata e delle condizioni meteo in peggioramento.
Secondo l’aggiornamento diffuso dal comune di Orosei, è prevista una forte intensificazione dei venti da nord-ovest, con raffiche fino a burrasca o tempesta sulle coste e possibili mareggiate per la serata di oggi e per l’intera giornata di domani.
Il forte vento ha già provocato pesanti disagi, con cadute di alberi soprattutto nelle pinete costiere.
Nel corso degli interventi un operaio dell’Anas è rimasto ferito: non è fortunatamente in pericolo di vita.
L’Anas presidia gli accessi tra Orosei e Galtellì, fornendo indicazioni per le deviazioni del traffico e garantendo un presidio fisso nell’area interessata.
La riapertura della statale avverrà solo al termine delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Chiuse anche la strada comunale di Sa Serra, il cimitero comunale e le strutture sportive all’aperto. Il Comune invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, evitare le zone alberate, mettere in sicurezza oggetti e arredi esterni e segnalare eventuali emergenze al 112, in particolare cadute di pali, alberi o altre situazioni di pericolo.