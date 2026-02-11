Rimarrà chiusa per tutta la notte sino alla fine dell’emergenza la strada statale 129 nel tratto dal ponte di Onifai all’ingresso di Orosei, in zona Su Rimendiu. La decisione è stata presa dall’Anas a causa dei numerosi alberi caduti sulla carreggiata e delle condizioni meteo in peggioramento.

Secondo l’aggiornamento diffuso dal comune di Orosei, è prevista una forte intensificazione dei venti da nord-ovest, con raffiche fino a burrasca o tempesta sulle coste e possibili mareggiate per la serata di oggi e per l’intera giornata di domani.

Il forte vento ha già provocato pesanti disagi, con cadute di alberi soprattutto nelle pinete costiere.

Nel corso degli interventi un operaio dell’Anas è rimasto ferito: non è fortunatamente in pericolo di vita.

L’Anas presidia gli accessi tra Orosei e Galtellì, fornendo indicazioni per le deviazioni del traffico e garantendo un presidio fisso nell’area interessata.

La riapertura della statale avverrà solo al termine delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Chiuse anche la strada comunale di Sa Serra, il cimitero comunale e le strutture sportive all’aperto. Il Comune invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, evitare le zone alberate, mettere in sicurezza oggetti e arredi esterni e segnalare eventuali emergenze al 112, in particolare cadute di pali, alberi o altre situazioni di pericolo.

© Riproduzione riservata