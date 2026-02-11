Cocaina nascosta in una bomboletta spray: arrestato giovane a SiniscolaUn espediente ingegnoso che non è però sfuggito agli agenti della Polizia di Stato
La droga era nascosta all’interno di una finta bomboletta di spray lubrificante modificata con un fondo svitabile per occultarne il contenuto.
Un espediente ingegnoso che non è però sfuggito agli agenti della Polizia di Stato, i quali lo scorso fine settimana hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo del posto per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.
Gli uomini del Commissariato di Siniscola, impegnati nei servizi predisposti dal Questore, hanno notato il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, aggirarsi con fare sospetto per le vie del centro. Fermato per un controllo, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale, successivamente estesa alla sua abitazione.
Nell’appartamento gli agenti hanno rinvenuto circa 75 grammi di cocaina, accuratamente occultati nella bomboletta modificata. Sequestrati anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento in dosi e un consistente quantitativo di sostanza da taglio, ritenuti elementi riconducibili a un’attività di spaccio.
Espletate le formalità di rito, è stato arrestato con l’accusa di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in carcere.