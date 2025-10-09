Una tragedia si è consumata questa mattina alle Fonti di Su Gologone, la risorgiva carsica situata ai piedi del Supramonte di Oliena.

Uno speleosub di 60 anni, originario di Salò, ha perso la vita durante un’immersione esplorativa nelle profondità del sistema sommerso.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe sentito male e sarebbe riuscito a riemergere. Ma si sono rivelate inutili le manovre di rianimazione, proseguite poi anche dai soccorritori intervenuti sul posto.

I vigili del fuoco di Nuoro sono arrivati subito sul posto, seguiti dai soccorritori del 118. Ma purtroppo, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano.

La vittima era un subacqueo esperto, impegnato in un’attività di esplorazione speleosubacquea.

