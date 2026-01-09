Il Comune di Borore ha assegnato i fondi destinati alle società sportive che hanno svolto attività nel 2025. Si tratta di 20 mila euro.

"Una somma importante per un piccolo comune come Borore - dice il sindaco Tore Ghisu - che si è ritenuto giusto investire per dare un sostegno, anche dal punto di vista economico, concreto alle diverse società sportive presenti e operanti a Borore, le quali svolgono, con impegno e passione, un importante ruolo sociale e di promozione dello sport, ottenendo, peraltro, notevoli risultati anche a livello regionale e, talvolta, anche nazionale".

Sono cinque le società sportive che hanno partecipato al bando, per la promozione dell’attività giovanile, il numero di atleti, iscritti e praticanti, residenti a Borore, le spese di sostenute per la gestione degli impianti, comprese quelle di affiliazione, assicurative, trasferte e altro.

Le società beneficiarie sono l’Asd Pallavolo Borore, con oltre 7.500 euro, l’Asd Bocciofila Marghine con oltre 5300 euro, l’Asd Borore Calcio 1967 con oltre 3100 euro, l’Asd Caccia e Pesca con oltre 1100 euro e l’Asd Yama Arashi (karatè) con oltre 2.700 euro. Alla Asd Borore Calcio 1967 è stato concesso un contributo di 11.500 euro finalizzato a sostenere economicamente i lavori di riqualificazione delle tribune e degli ingressi del campo di calcio, in fase di esecuzione a cura della stessa società sportiva, fra cui è compresa la realizzazione di un murales che ricorda la figura di un gigante dello sport quale Gigi Riva.

"Continueremo ad impegnarci - prosegue Ghisu - anche per favorire il miglioramento degli impianti sportivi, attraverso ulteriori interventi, alcuni già finanziati dalla Regione Sardegna, quali la realizzazione della “cittadella sportiva”.

