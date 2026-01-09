Centinaia di persone, giovani in particolare, hanno affollato il padiglione "Tamuli", nelle ex caserme Mura, per partecipare alla grande tombolata della beneficenza, organizzata dall'associazione di volontariato, "Mariposa", (fondata dal compianto ex consigliere comunale, Daniele Nieddu). Col moto "Tanti Uno fanna Assai", slogan che spinge l'associazione ad impegnarsi sempre di più nella beneficenza, coniato proprio da Daniele Nieddu, sono stati raccolti tanti fondi, centrando quindi l'obiettivo che si era prefisso l'associazione.

«L'obiettivo è stato raggiunto, proprio grazie alla grande partecipazione - dice la presidente dell'associazione, Antonella Atzori- tutto il ricavato della serata è stato donato in beneficenza». Tre quarti del ricavato è stato donato all'Hospice di Nuoro, dove Daniele Nieddu ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita. «Sperando- recita un comunicato- che tale struttura non serva mai a nessuno, ma purtroppo troppi malati oncologici passano le ultime ore di vita proprio qui».

Il rimanente, invece, è stato donato ai salesiani di Sassari, che si sono resi protagonisti per dare conforto e donare un sorriso a Daniele Nieddu negli ultimi giorni della sua esistenza e a tanti altri malati oncologici.

L'iniziativa è stata organizzata col patrocinio del Comune. La serata è stata allietata dal Live Music, con "E se Vai", un tributo a Fabrizio de Andrè.

