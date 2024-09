La comunità di Nuoro sotto choc per i tragici fatti di via Ichnusa, dove questa mattina un operaio forestale di 52 anni, Roberto Gleboni, ha ucciso a colpi di pistola la moglie 43enne e la figlia 25enne, ferendo anche i figli più piccoli – uno dei quali in condizioni disperate –, sua madre e un vicino di casa, prima di togliersi la vita.

Grande il cordoglio suscitato dalla drammatica vicenda. In segno di rispetto per la tragedia è stato annullato l’evento “La notte dei ricercatori” organizzato in città dal Centro Europe Direct, mentre il commissario prefettizio Giovanni Pirisi decreterà il lutto cittadino nel giorno dei funerali delle vittime.

