Vasto cordoglio anche a Nuoro, sua città natale, per la morte della giornalista Angela Azzaro. Si è spenta a Roma all’età di 59 anni.

Esperta di politica, in prima fila nelle battaglie per la difesa dei diritti e delle donne, presente spesso nei talk televisivi, brillante e molto apprezzata, è stata caporedattrice di Liberazione, vice direttrice del Dubbio e, fino all’aprile 2023, vicedirettrice del Riformista e firma dell’Huffington Post. Nel 2022 a Nuoro, città con la quale ha conservato un legame molto profondo, era stata premiata con il riconoscimento “Rondine d’oro”. Il funerale martedì nella chiesa di San Giuseppe a Nuoro.

