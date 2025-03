Assicurazioni farsa, vendite truffa, finti broker. Si moltiplicano i raggiri online, solo nell’ultima settimana i carabinieri delle Stazioni di Orani, Olzai, Dualchi e Bolotana, coordinati dal Comando Compagnia di Ottana, hanno denunciato sette uomini che hanno truffato cinque persone.

Le tecniche dei truffatori si fanno sempre più sofisticate, mettono in guardia i carabinieri, che invitano i cittadini a partecipare agli incontri organizzati con le comunità locali proprio per mettere in guardia le persone.

Questi i casi dell’ultima settimana. Un finto broker finanziario ha promesso alle vittime un’assicurazione auto online a prezzi molto vantaggiosi: incassati i soldi, il contratto non è mai stato stipulato.

Un altro malvivente, dopo aver creato un sito internet ad hoc per pubblicizzare piscine e accessori vari, ha convinto le vittime a versare i soldi per l’acquisto e, ricevuto il bonifico, ha messo off line il sito. Inutile dire che il materiale acquistato non è mai stato recapitato.

Infine, su altre piattaforme online, sono stati pubblicizzati prodotti di ricambio per auto e di nuovo, una volta ricevuti i soldi, i truffatori sono diventati irreperibili.

I carabinieri, raccolte le denunce dei cittadini che non hanno visto arrivare quanto acquistato o sono stati pressati da richieste di dati personali, hanno identificato i truffatori e oscurato i siti, scongiurando altri raggiri.

I sette truffatori sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Nuoro e Oristano.

