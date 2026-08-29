Nel suggestivo parco montano di Pabude, il prossimo 6 settembre si rinnova l'appuntamento con la sagra della Seada, giunta alla XV edizione.

Si celebra quindi il caratteristico dolce sardo, con una giornata dedicata ai sapori del territorio, con degustazioni e che unirà la gastronomia, quindi le produzioni locali, le attività del bosco, i prodotti locali, ma anche l'artigianato. Un programma intenso che coinvolgerà i produttori, varie associazioni e artisti, con spettacoli e intrattenimenti musicali, che saranno proposti per l'intera giornata.

«Marghine-Goceano, l'altopiano dei centenari, Un parco che genera futuro, natura, comunità e territorio», è il titolo dell'iniziativa che caratterizzerà la sagra. Un appuntamento fissato alle 11 del mattino del 6 settembre, con la partecipazione del sindaco Francesco Manconi, del presidente del distretto rurale Media Valle del Tiroso, Tore Ghisu, Serenella Salis, presidente del Gal Marghine, Matteo Cara, geografo, Giuseppe Ciccolini, presidente della Provincia, con la partecipazione di Rosanna Laconi, assessora regionale all'ambiente.

Il convegno sarà moderato dal giornalista Giuseppe Deiana.

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