Vigili del Fuoco di Siniscola impegnati in tre distinti incidenti stradali e un incendio di vegetazione nella frazione de La Caletta.

Alle 11 di ieri il primo intervento sulla statale 131 dcn, al km 78: una Alfa mito è stata coinvolta da un incendio mentre era in marcia in direzione Nuoro. L'autista, un uomo di nazionalità albanese, si trovava solo in auto e dopo aver parcheggiato sul lato della carreggiata ha atteso – illeso - l’arrivo dei soccorritori.

Mentre si concludeva l’intervento la squadra è stata dirottata in località “Straulass”, sulla statale 125, al km 288, per lo scontro fra un’auto e una moto che si sono urtate durante il sorpasso: l'autista è rimasto illeso, sulla moto due persone hanno subito varie escoriazioni cadendo a terra. Entrambe sono stati soccorsi dal 118 che ha disposto, per il passeggero con una probabile frattura alla gamba, anche l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto all'ospedale di Olbia. L'incidente ha causato problemi di viabilità con code di circa quattro km. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Olbia e Nuoro.

Nel tardo pomeriggio la squadra è intervenuta a La Caletta a seguito di un altro incidente stradale. Coinvolta una Volkswagen T-Cross, che per cause in corso di accertamento è uscita fuoristrada di strada impattando violentemente su un albero. L'autista è rimasto illeso.

Contestualmente c’è stato un incendio di sterpaglie in prossimità della località Santa Lucia a La Caletta, che ha imposto la dislocazione sul posto di una seconda squadra proveniente da Nuoro.

(Unioneonline/D)

