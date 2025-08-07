Paura all’alba a La Caletta, frazione di Siniscola, dove intorno alle 4:40 un incendio ha coinvolto tre veicoli parcheggiati in piazza dei Mille. Sul posto è intervenuta la squadra 9A del distaccamento dei vigili del fuoco di Siniscola.

Le fiamme hanno completamente distrutto una Fiat Panda, che sarebbe stata la prima auto ad andare a fuoco. L’incendio ha poi danneggiato anche una Hyundai Tucson parcheggiata accanto, di proprietà di turisti.

L'incendio di auto a La caletta (Siniscola)

Solo il rapido intervento dei vigili ha evitato il peggio, riuscendo a spegnere in tempo le fiamme che avevano iniziato ad avvolgere anche un Mitsubishi Pajero, rimasto fortunatamente illeso.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a spegnere completamente l’incendio. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia del commissariato di Siniscola e la scientifica, che ha avviato i rilievi per risalire alle cause del rogo.

Secondo le prime informazioni, i proprietari della Fiat Panda e del Mitsubishi Pajero sono titolari di un’attività commerciale a Posada. Non si esclude la matrice dolosa dell’incendio, anche se le indagini sono ancora in corso.

