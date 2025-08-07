Siniscola, auto in fiamme a La Caletta: distrutta una PandaL’incendio ha danneggiato anche una Hyundai Tucson parcheggiata accanto
Paura all’alba a La Caletta, frazione di Siniscola, dove intorno alle 4:40 un incendio ha coinvolto tre veicoli parcheggiati in piazza dei Mille. Sul posto è intervenuta la squadra 9A del distaccamento dei vigili del fuoco di Siniscola.
Le fiamme hanno completamente distrutto una Fiat Panda, che sarebbe stata la prima auto ad andare a fuoco. L’incendio ha poi danneggiato anche una Hyundai Tucson parcheggiata accanto, di proprietà di turisti.
Solo il rapido intervento dei vigili ha evitato il peggio, riuscendo a spegnere in tempo le fiamme che avevano iniziato ad avvolgere anche un Mitsubishi Pajero, rimasto fortunatamente illeso.
I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a spegnere completamente l’incendio. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia del commissariato di Siniscola e la scientifica, che ha avviato i rilievi per risalire alle cause del rogo.
Secondo le prime informazioni, i proprietari della Fiat Panda e del Mitsubishi Pajero sono titolari di un’attività commerciale a Posada. Non si esclude la matrice dolosa dell’incendio, anche se le indagini sono ancora in corso.